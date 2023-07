Palermo, a Punta Raisi il nuovo ristorante dello chef stellato Ciccio Sultano

StrettoWeb

All’aeroporto palermitano di Punta Raisi ha aperto una nuova sala di 400 mq nell’area partenze (che avrà sei nuovi varchi per i controlli di sicurezza), ed è stato inaugurato il ristorante smart gourmet: “I Bianchi”, ideato dallo chef stellato Ciccio Sultano. Il ristorante avrà piatti tipici siciliani e, inoltre, arricchisce l’offerta gastronomica di Autogrill, già presente nello scalo palermitano con i marchi Spinnato e Wascoffee Lab. I Banchi sono definiti da Sultano un esperimento riuscito di “cucina educata”, un tu per tu con l’alta cucina. Da più di 20 anni Ciccio Sultano ha reso il punto di riferimento dell’alta cucina siciliana il ristorante Duomo di Ragusa Ibla, conquistando una prima stella nel 2004 e 2 stelle nel 2006.

Gesap a dicembre 2022 ha assegnato per dieci anni la gestione delle aree commerciali ad Autogrill e al raggruppamento di imprese costituito da My Chef e Chef Express. La subconcessione, che riguarda le aree “land side” e “air side”, si stima frutterà ricavi (royalties) di oltre 30 milioni di euro in dieci anni.