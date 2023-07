A Palermo niente carne, latticini e uova per 15 giorni: in arrivo l’ordinanza anti-diossina

StrettoWeb

“Prudenza e precauzione” le parole d’ordine per l’allarme diossina dopo gli incendi che hanno colpito la città. “L’Arpa ha fornito un dato relativo alla diossina che si è sviluppata in coincidenza con la fase acuta dell’incendio la diossina non pone rischi significativi sul piano dell’inalazione e, in attesa di nuovi dati, abbiamo convenuto con tutti i tecnici alcune misure precauzionali” ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

In via precauzionale, il Comune ha predisposto misure per un’area di quattro chilometri attorno a Bellolampo che comprende i quartieri di Cruillas, Cep, Borgo Nuovo, Torretta, parte di Capaci e Bellolampo. L’ordinanza prevede per 15 giorni di lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, di non assumere carne, latticini e uova e di evitare mangimi e foraggi. Inoltre, la pulizia speciale delle strade e degli spazi aperti pubblici e privati. Al momento, non vige alcun obbligo di mascherina.

