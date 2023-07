Palermo, incendio distrugge rifugio per cani: “adesso non abbiamo più nulla”

StrettoWeb

L’incendio divampato per oltre 36 ore nella zona di Bellolampo a Palermo ha distrutto un rifugio di cani dell’associazione Ada. I volontari sono intervenuti con gli estintori e, fortunatamente, sono riusciti a mettere in salvo gli animali, grazie anche all’aiuto da parte degli operai comunali della Reset.

Giusy Caldo dell’associazione ha affermato: “avevamo un bel rifugio per cani con dei cipressi che facevano ombra ai cani. Avevamo delle cisterne d’acqua sempre piene, avevamo un impianto elettrico, avevamo un deposito cibo. Avevamo un deposito per i farmaci e gli antiparassitari. Adesso non abbiamo più nulla”.