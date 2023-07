Palermo, emergenza incendi rientrata: gli sfollati rientrano nelle loro case

StrettoWeb

Emergenze rientrata – sembrerebbe – quella di Palermo in merito gli incendi divampati ieri. Le persone che, per le fiamme adiacenti le abitazioni, hanno dovuto evacuare il posto, oggi hanno fatto rientro nelle loro case. Ad annunciarlo il sindaco Roberto Lagalla: “a Palermo gli sfollati erano poco più di mille, ora quasi tutti hanno fatto rientro nelle loro case. Sono stati messi a disposizione due alberghi, in cui contiamo una ventina di persone ancora ospitate a cura del Comune. Certo, i danni alle case e ad alcune attività commerciali esistono e sono evidenti”.