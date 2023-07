Palermo: dopo 13 anni riapre la cardiochirurgia pediatrica

StrettoWeb

Riapre dopo 13 anni la Cardiochirurgia pediatrica e delle malattie congenite presso l’Ospedale Civico di Palermo, segnando un importante traguardo nella cura delle patologie cardiache nei bambini. Questa nuova struttura è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’ospedale e la Fondazione del gruppo San Donato di Milano, rinomato centro di eccellenza medica.

Il reparto si trova al secondo piano del padiglione 12 dell’ospedale Civico di Palermo e i posti letto disponibili sono diciotto: undici per pazienti pediatrici e pazienti adulti che presentino patologie cardiache dalla nascita, tre neonatali e cinque di terapia intensiva. L’équipe medica è, invece, composta da 4 cardiochirurghi, 11 anestesisti/rianimatori, 5 perfusionisti, 2 cardiologi, 47 infermieri e 15 operatori socio-sanitari.

Il 4 e il 5 luglio sono già stati effettuati i primi due interventi nella nuova struttura: la chiusura di un difetto interatriale in un paziente congenito adulto e una correzione in toracotomia di anello vascolare su un bambino di tre anni.

Il complesso operatorio ha a disposizione due sale operatorie, dotate di tutte le apparecchiature più recenti, e una terza sala è in corso di ristrutturazione e sarà pronta a breve. All’interno della nuova unità operativa, tra i macchinari specialistici, ci sono anche due strumenti per la circolazione extracorporea e due apparecchi Ecmo (Ossigenatore extracorporeo a membrana) di ultima generazione. Sono disponibili, inoltre, due angiografi, mentre una terza sala angiografica è in corso di definizione.

La sua inaugurazione è stata presentata questa mattina presso Palazzo d’Orleans, con la partecipazione del presidente della regione Sicilia Schifani, del vicepresidente del gruppo San Donato e del presidente della Gksd Investment Holding, Kamel Ghribi. Presente anche l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e il direttore generale dell’Arnas Civico, Roberto Colletti. Alessandro Giamberti è stato nominato direttore della cardiochirurgia pediatrica, assumendo un ruolo di grande responsabilità nella gestione e nell’organizzazione del reparto.

“Un progetto di eccellenza – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -, una realtà che ritorna dopo tanti anni nel capoluogo siciliano. Non ci saranno più viaggi della speranza per i piccoli pazienti siciliani e questo è un grande passo in avanti. Diamo sicurezza anche alle famiglie dei bambini in cura, che potranno affrontare le situazioni più complicate sapendo di essere assistiti al meglio e con attorno le persone care. Tutto questo si collega anche al grande progetto del Polo pediatrico di Palermo: a breve partiranno i finanziamenti”.

“Siamo onorati – aggiunge Kamel Ghribi, presidente dell’Ircss Policlinico San Donato e vicepresidente del Gruppo San Donato – di prendere parte a questo grande progetto che consente dopo tanti anni la riapertura del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Civico. Questo denota che quando le eccellenze del pubblico e del privato si incontrano non possono che nascere iniziative virtuose, volte a migliorare l’assistenza sanitaria e soprattutto la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie”.