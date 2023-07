Palermo: controlli contro la movida selvaggia, chiusi due locali

StrettoWeb

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio dei carabinieri volti a contrastare la movida selvaggia a Palermo. Nel fine settimana, nell’area di via Maqueda, è stato impiegato un dispositivo di uomini e mezzi dei militari del Comando provinciale affiancati dai colleghi del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dei Reparti speciali dell’Arma impegnati nella prevenzione e contrasto degli illeciti contro la Salute pubblica ed il lavoro irregolare.

L’attenzione dei militari si è concentrata sui locali frequentati dai giovani. Durante le ispezioni, il Nucleo Ispettorato del lavoro ha riscontrato la presenza di 13 lavoratori in nero ed elevato sanzioni per più di 120.000 euro emettendo due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di due gestori. Anche i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno notificato multe per irregolarità varie, tra cui il mancato rispetto dei requisiti igienici.