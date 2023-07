Pace del Mela: evade dai domiciliari, un uomo arrestato

StrettoWeb

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel corso di un servizio di controllo del territorio e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i militari della Sezione Radiomobile non hanno trovato l’uomo all’interno della struttura ove era in atto ristretto, in regime di arresti domiciliari, per reati perpetrati contro la famiglia. Sono pertanto scattate le immediate ricerche che hanno consentito ai Carabinieri di rintracciare l’uomo mentre si trovava sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione.

L’uomo, che non ha fornito alcuna valida giustificazione, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’arrestato.