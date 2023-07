Ospedale Sant’Agata di Militello: Salvatore Patanè è il neo direttore di Cardiologia

StrettoWeb

l commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna ha nominato il nuovo direttore di struttura complessa di Cardiologia del presidio di S. Agata di Militello. Si tratta del dirigente medico dott. Salvatore Patanè proveniente dal presidio di Taormina risultato il primo della terna proposta dalla commissione per la direzione della struttura complessa di Cardiologia.

Patanè, laureato a Messina nel 1987, si specializza nel medesimo ateneo in cardiologia nel 1991. Dipendente di ruolo del Ssn dal 2001 nella regione Piemonte, dal 2003 in servizio presso l’Asp di Messina, dapprima presso il PO di Barcellona, e dal 2011 presso la UOC di cardiologia di Taormina. Autore di innumerevoli pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, vanta una corposa esperienza scientifica e professionale anche con la partecipazione ad eventi formativi e congressuali di interesse nazionale ed internazionale in qualità di docente o relatore.