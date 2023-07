Orsi condannati a morte in Trentino: “ospitateli in Calabria”

StrettoWeb

Una proposta azzardata o una provocazione? Chiamatela come vi pare la proposta dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA alla regione Calabria ed alla dirigenza del parco del Pollino allo scopo di salvare la vita in extremis all’orsa JJ4 (Gaia) e MJ5 (Charlie) oltre a Papillon e ai cuccioli di Gaia. L’AIDAA, come annuncia in una nota, domani scriverà a questi enti per chiedere che possano ospitare gli orsi che rischiano la morte in Trentino se il Consiglio di Stato non ribalterà la sentenza del TAR di Trento.

“Mentre in Trentino la giunta Fugatti sta dimostrando il suo vero volto, e vuole sterminare orsi e lupi proponendo una immagine crudele del potere umano, noi crediamo che le montagne calabresi, specialmente quelle del Parco del Pollino, potrebbero essere un habitat ideale per accogliere e salvare dalla morte un gruppetto di orsi che ovviamente andrebbero prima sterilizzati e radiocollarizzati. Noi – concludono gli animalisti nella nota – ci appelliamo al grande cuore ed alla generosità calabrese che certamente ha aspetti diametralmente opposti rispetto alla crudeltà ed alla freddezza degli amministratori trentini verso questi animali che rischiano la morte e siamo certi che per loro si aprirà una nuova speranza di vita lontana dai fucili dei bracconieri del nord“.