Orrore in Sicilia, donna uccisa con colpi d’arma da fuoco: è caccia al marito

Una donna di 56 anni è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco, a Troina, in provincia di Enna. Il delitto è avvenuto in via Sollima, nel rione di San Basilio. I carabinieri stanno cercando il marito della vittima. Sul luogo dell’omicidio è presente il pm Michele Benintende.

La vittima si chiama Mariella Marino, il marito, sospettato del delitto, è Maurizio Impellizzeri. La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da tempo.

Aggiornamento: il marito della vittima portato in caserma

E’ stato portato nella caserma dei carabinieri Maurizio Impellizzeri, l’imprenditore sospettato di avere ucciso l’ex moglie. L’uomo, dopo il delitto, che sarebbe avvenuto in strada, sarebbe tornato a casa e lì l’avrebbero raggiunto i militari. Si aspetta l’arrivo del pm per cominciare l’interrogatorio. Dopo la separazione Impellizzeri era rimasto nella casa della coppia, la moglie era andata a vivere dalla madre.