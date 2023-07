Orrore in carcere: detenuto nasconde una lametta in bocca e ferisce un agente

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un uomo detenuto nel carcere di Siracusa ha ferito con una lametta un agente di polizia penitenziaria. In base a quanto ricostruito, l’uomo, un migrante, avrebbe conservato in bocca la lametta per poi utilizzarla non appena ha incrociato il sorvegliante.

Per la vittima, ferita in volto, in particolare all’altezza dello zigomo, sono state necessarie cure mediche, ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. “E’ l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un agente di Polizia penitenziaria, purtroppo, nonostante i ripetuti appelli la situazione non cambia” denuncia la segreteria provinciale del Sippe.