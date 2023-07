Ore di attesa sotto il sole per 50 minuti di traghettata, Germanà: “è un insulto all’intelligenza”

StrettoWeb

“Nel 21° secolo automezzi in coda ad aspettare il traghetto… qui svincolo di Tremestieri alle ore 14:00. In attesa sotto il sole per affrontare 50 minuti di navigazione direzione V.S. Giovanni“. E’ quanto scrive sulla propria pagina Facebook Nino Germanà, senatore siciliano della Lega, a commento di una foto (in alto) che ritrae una lunghissima fila di automobili in attesa di imbarcarsi.

Che senso ha, viene da chiedersi, preferire un calvario simile ad una traversata di pochi minuti, se solo il Ponte sullo Stretto fosse già realtà? “Un insulto finora all’intelligenza umana, viste le conoscenze, i mezzi ed i materiali da tempo a disposizione per la realizzazione del Ponte“, scrive ancora Germanà, che è anche fondatore del Comitato Ponte e Libertà.