Operaio inseguito da un cane cade in un dirupo: fratture multiple e danni alla colonna vertebrale

Paura questa mattina per un operaio di mezza età caduto in un fosso ad Aci Sant’Antonio, nel catanese. L’uomo, che correva perché inseguito da un cane, è caduto in un fosso profondo due metri e mezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 chiamati dall’uomo in difficoltà.

I sanitari una volta arrivati sul posto hanno dovuto chiamare una squadra dei vigili del fuoco di Acireale che recuperato l’uomo infortunato. Dai primi accertamenti del medico dell’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale Cannizzaro di Catania, sembra che l’uomo abbia riportato un politrauma e un trauma alla colonna vertebrale.