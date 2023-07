StrettoWeb

L’US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per la cessione, in prestito, del centrocampista Andrea Oliveri. Classe 2003, palermitano, lo scorso anno Oliveri ha indossato la maglia del Frosinone con cui ha disputato 8 gare nel campionato di Serie B.

In precedenza si era distinto nel settore giovanile dei neroazzurri, tanto da richiamare l’interesse della squadra laziale con cui ha vinto il campionato cadetto.