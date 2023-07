Occhiuto smentisce: “non mi candido alle Europee, resto in Calabria” | VIDEO

StrettoWeb

Interviene con forza smentendo un’eventuale candidatura alle europee del prossimo anno, il presidente Roberto Occhiuto, uno dei punti di riferimento di Forza Italia orfana di Berlusconi, afferma: “non penso affatto a lasciare la Calabria”. “Ho preso l’impegno con i calabresi e voglio continuare ad affrontare i tanti problemi della nostra regione”, rimarca.

“La Calabria ha tanti problemi ma possono essere risolti con lavoro e determinazione. Non li risolverò tutti ma voglio impegnarmi per dare una svolta. Rimarrò presidente della Regione e le elezioni Europee non mi interessano proprio”, conclude Occhiuto.