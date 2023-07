Nuova SS106 Jonica, in appalto la progettazione del mega-tratto Catanzaro-Crotone | MAPPE

StrettoWeb

E’ in gara la progettazione definitiva per la costruzione di un’altra parte fondamentale della nuova SS106 autostradale in variante. Il nuovo tracciato collegherà Catanzaro e Crotone in appena 30 minuti. Su input del ministro Salvini e del Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sono in corso investimenti senza precedenti per la Calabria. Anche la SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria sta diventando, grazie a questi interventi, una mega autostrada che porterà di conseguenza un grande sviluppo alla Calabria.

Grazie a questi miglioramenti sulla SS106, non ci sono più alibi per dire che il Ponte sullo Stretto non serve in quanto con una rete stradale così avveniristica e adeguata, soltanto lo Stretto rimane il “collo di bottiglia” di tutto il sistema dei trasporti del Sud, arretrato rispetto a tutto il contorno finché non si farà il Ponte