Nostalgia degli anni ’90? In arrivo la serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883”

Dopo il ritorno sul palco di Paola e Chiara al Festival di Sanremo, eccoci pronti ad un nuovo tuffo nel passato: la serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883, una produzione Sky e Groenlandia con la regia di Sydney Sibilia. La serie, composta da un totale di sette episodi, racconta la vera storia degli 883, il duo che ha rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90 e che, ancora oggi, riesce a far cantare e ballare diverse generazioni.

Le riprese sono già iniziate il 27 giugno 2023 e ad interpretare i due protagonisti saranno gli attori Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Giuggioli in quelli di Mauro Repetto.

La Trama

Pavia fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica li rende inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti?

La serie Tv verrà trasmessa su Sky, in streaming solo su NOW. Al momento non è stata ancora comunicata la data di uscita, ma potrebbe ancora passare un anno.