Nick Scali torna a Reggio Calabria con il suo yacht: “questo luogo è un paradiso favoloso, unico al mondo” | INTERVISTA

Nick Scali ha compiuto 90 anni un mese fa e da venerdì scorso si trova nuovamente a Reggio Calabria, dove ha ormeggiato il suo yacht “Anneke”, battente bandiera maltese, alla Marina di Porto Bolaro. E’ un suo luogo del cuore: è la quarta volta che ci torna da quando l’ha scoperta pochi anni fa durante uno dei suoi tour estivi nel Mediterraneo. L’imprenditore di San Martino di Taurianova che con grandi sacrifici ha costruito un’enorme fortuna in Australia, adesso passa sei mesi l’anno in Europa e sei mesi l’anno nel Paese che gli ha dato le migliori opportunità imprenditoriali. Con Reggio Calabria sempre nel cuore.

“Questo è un luogo fantastico, è un vero e proprio paradiso, favoloso. Sembra di poter toccare la Sicilia con le mani, si vede la Punta Pellaro dove inizia il mar Jonio. Io ho girato tantissimo per il mondo, l’ho visto non tutto ma quasi, e non c’è un posto così, che si può paragonare a questo luogo” ha detto questa mattina Nick Scali in un video realizzato con l’architetto Giuseppe Falduto, proprietario di Porto Bolaro.

Nick Scali nel 2015 era stato individuato da Lillo Foti come degno successore per rilanciare la Reggina nel momento di difficoltà. Dopo una missione in Australia, Foti accompagnò Nick Scali a visitare lo stadio Granillo e il Centro Sportivo Sant’Agata. La trattativa fu lunga e complessa, finché non andò in porto. Oggi la Reggina si trova nuovamente in una situazione simile dopo otto anni molto difficili, qualche gioia (molto poche a dire il vero) e tante batoste non solo sportive. Non c’è dubbio che siano stati gli otto anni più difficili della storia della Reggina e non c’è dubbio che se quella trattativa con Nick Scali fosse andata a buon fine nell’estate 2015 oggi potremmo raccontare ben altre pagine di calcio e di vita reggina. Resta la grandezza del personaggio e il suo amore viscerale per la terra che gli ha dato le origini e che ancora frequenta con amore alla sua veneranda età, ammirandone le bellezze naturalistiche e paesaggistiche con gli occhi semplici e genuini di un bambino.

Nick Scali e la moglie intervistati da Pino Falduto alla Marina di Porto Bolaro: le parole dell'imprenditore

Lo yacht "Anneke" di Nick Scali alla Marina di Porto Bolaro

