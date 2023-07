Museo Digitale della Calabria: il 25 luglio il primo ‘click’ alla Camera dei Deputati

StrettoWeb

Il Museo Digitale della Calabria entra in rete dalla Sala Stampa della Camera dei Deputati giorno 25 luglio 2023. Un meritato privilegio che si deve ad un capolavoro digitale che offre visibilità a musei, biblioteche, collezioni d’arte e ad una imponente quantità di immagini mozzafiato che magnificano ambiente, paesaggio e natura. L’onore del primo “click” è del membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati on. Simona Loizzo, attenta a tutto quanto rappresenta il meglio per la Calabria, dimostrando forte attaccamento alla ricerca identitaria del Sud.

A realizzare il Museo Digitale della Calabria la Fondazione Culturale “Paolo di Tarso” che da 20 anni digitalizza Beni Culturali e Beni Librari di pregio sia per la loro valorizzazione che per tutelarli da calamità naturali. Il fondatore del Museo Digitale della Calabria è Fabio Gallo, insignito recentemente, proprio per la digitalizzazione dei Beni Culturali italiani, della Medaglia d’Oro “Maison des Artistes” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nella Sala Stampa prenderanno la parola il Presidente della Fondazione Culturale “Paolo di Tarso” Viviana Normando, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Internazionalizzazione e Attrattori Culturali della regione Calabria Rosario Varì, il Government Affairs and Public Policy, Senio Analist Google, and Google Arts & Culture Mattia Tarelli. Al Deputato Simona Loizzo le conclusioni di quanto considera un vero dono per la Calabria.

“Stendhal avrebbe detto che “abbiamo avuto l’impertinenza di inventare una qualche novità”. Lo dichiara Fabio gallo che anticipa: il Museo Digitale della Calabria – “è di tutti e per tutti, realizzato in linea con la Convenzione di Faro perché riteniamo che tutti debbano avere libero accesso alla cultura e pensato per chi, come i diversamente abili, non potranno viaggiare o accedere a molti beni culturali liberamente. E’ un progetto No Profit realizzato senza fondi pubblici. Un sentito ringraziamento all’on. Simona Loizzo – conclude Fabio Gallo – che, concretamente, ha deciso di occuparsi della valorizzazione del patrimonio culturale della Calabria”.

Tra gli ospiti della presentazione le maggiori società italiane e internazionali che si occupano di Innovazioni Tecnologiche e Beni Culturali.