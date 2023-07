Movida a Lipari: arriva una nuova ordinanza, divampano le polemiche anche alle Eolie

StrettoWeb

Dopo le numerose polemiche a Messina per la nuova ordinanza sulla movida del sindaco Basile sulla movida, la bufera divampa anche a Lipari. Il primo cittadino Riccardo Gullo, ha introdotto le nuove regole che riducono orari per i locali, i ristoranti e misure più ristrette per la musica. Il senatore messinese della Lega, Nino Germanà, si scaglia contro Gullo: “voglio esprimere la mia piena solidarietà agli operatori turistici, ai commercianti e a tutti gli imprenditori fortemente danneggiati dall’ordinanza emessa dal sindaco Gullo che limita le attività collegate alla movida per tutto il mese d’agosto. Forse si è lasciato trasportare da un’onda di caldo – afferma Germanà -e non si è soffermato sul fatto che l’economia delle isole Eolie sta iniziando solo adesso a riprendersi dopo gli anni del covid e della crisi e che questa è la prima vera estate del rilancio”.

“Il provvedimento di Gullo è un colpo mortale ad un intero settore che poggia le sue basi sui flussi turistici nei pochi mesi estivi, soprattutto ad agosto. Con l’ordinanza anti-movida il sindaco sbatte la porta in faccia a migliaia di turisti, che rappresentano la principale risorsa economica del tessuto produttivo delle Eolie”, conclude Germanà