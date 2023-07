Mosca all’Onu: “Kiev usa porti e granai per scopi militari”

StrettoWeb

“Le autorità di Kiev hanno utilizzato le strutture portuali e i granai per scopi militari”. Lo ha detto il primo vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky. Nel suo discorso alla sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il diplomatico russo ha fatto riferimento – riporta la Tass – a video postati sui social dagli ucraini: “Questi filmati mostrano come le munizioni e le attrezzature esplodano e detonino nei presunti granai delle strutture portuali, che l’Ucraina ha utilizzato per scopi militari sotto la copertura e in violazione dell’accordo sul Mar Nero”.