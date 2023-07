Morawiecki: “uomini Wagner si avvicinano al confine, situazione pericolosa”

StrettoWeb

“Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwalki che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa“. E’ quanto ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. “Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwalki vicino a Grodno, in Bielorussia”, ha affermato Morawiecki alla radio Rmf, come riporta il canale polacco Polsat News.