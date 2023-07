Milazzo, strade danneggiate dai lavori della fibra: la nota dei consiglieri di minoranza

StrettoWeb

I consiglieri di minoranza Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano hanno depositato una nota indirizzata al sindaco Pippo Midili e ai dirigenti Giacomo Villari e Fabio Marino, nella quale chiedono di avvalersi delle fideiussioni assicurative presentate dalle ditte esecutrici dei lavori, per promuovere azioni in danno e far eseguire il ripristino a regola d’arte:

“Con la risistemazione e la nuova ricollocazione le mattonelle in pietra lavica sul taglio delle mattonelle esistenti si presentano lesionate e appare strano che solo le mattonelle ricollocate oggi abbiano subito danni. Ciò rappresenta di fatto anche pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni. È obbligo del responsabile dell’ufficio tecnico effettuare necessari sopralluoghi per verificare , lo stato dell’arte e la buona esecuzione dei lavori”.

Inoltre i quattro consiglieri evidenziano che “sono stati tolti degli alberi adulti nella via Cumbo Borgia in prossimità dell’incrocio con via Cristoforo Colombo, sostituiti da alberelli” e che “le piastrelle in pietra di mirto sui marciapiedi sono state sostituite con cemento nelle zone interessate dai lavori“.