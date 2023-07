Milazzo: presentato il logo dell’Ecomuseo Chersoneso d’Oro

StrettoWeb

Stamattina il presidente dell’associazione Menadì Riccardo Giambò ha consegnato al Sindaco di Milazzo, Pippo Midili, una targa con il logo dell’Ecomuseo con la presenza dell’Assessore Antonio Nicosia (con delega all’Ecomuseo) e del Facilitatore Ecomu-seale Mario Sfameni.

“La comunità si impegna alla valorizzazione ed alla promozione turistico culturale, del patrimonio storico, artistico, etnoantropologico, paesaggistico ed ambientale pre-sente nel territorio della Sicilia ed in particolare nel territorio tra Villafranca Tirrena e Gioiosa Marea – ha affermato il Presidente Giambò – e sono certo che l’Ecomuseo Chersoneso D’Oro rappresenterà un valore aggiunto per questo comprensorio”.

“Stiamo assistendo al passaggio dall’analogico al digitale della rete turistica, per le proposte che offre il nostro territorio – ha aggiunto Mario Sfameni – l’obiettivo è fornirci a breve di una App e di un portale web per poter concentrare tutta l’offerta da promuovere. Dalle bellezze naturalistiche a quelle storiche, dall’artigianato all’esperienziale, senza tralasciare l’enogastronomico e l’ospitalità, saremo pronti da ottobre per poter essere a pieno regime dalla prossima Pasqua che riteniamo possa coincidere con la consegna dell’info Point Turistico di Piazza Nastasi. Ora ampliamo la rete, anima del progetto”.