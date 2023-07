Milano: alla Statale un Corso di Laurea Magistrale per formare l’esperto di territorio montano

StrettoWeb

Il centro Universitario d’Eccellenza “UNIMONT” dell’Università degli Studi di Milano propone per l’anno accademico 23-24 il percorso di Laurea Magistrale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas”, dedicato alla formazione di un esperto del territorio montano. Il percorso formativo, le cui attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Statale a Edolo (BS), integra diverse discipline con lo scopo di favorire l’acquisizione di un approccio sistemico e attuale al tema dello sviluppo dei territori montani per conciliare le esigenze di tutela con quelle di promozione di processi di sviluppo, raccordando la dimensione locale con quella sovralocale, nazionale ed europea.

Il Corso di Laurea Magistrale è infatti tenuto in inglese, è multidisciplinare e offre una preparazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse specifiche dei territori montani nei settori strategici per l’economia di queste zone: dal turismo sostenibile all’economia circolare, dalle filiere corte locali tradizionali a quelle industriali innovative legate al campo agroalimentare, medicinale-salutistico, nutraceutico e cosmetico.

L’acquisizione di competenze storico-geografiche, giuridico-legislative ed economiche permetteranno al laureato di concorrere all’elaborazione di strategie di business e di marketing adeguate al contesto montano. Il professionista, esperto del territorio montano, saprà inoltre utilizzare tecniche e metodologie di comunicazione digitale, che permettano un’efficace interazione tra la dimensione montana e urbana.

La Laurea Magistrale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas” si distingue, inoltre, per il suo approccio “glocale”: la dimensione “globale”, data dall’orientamento internazionale e dall’offerta formativa multidisciplinare, si unisce a quella “locale” legata alla collocazione logistica del corso. Le lezioni, infatti, si svolgeranno interamente presso il polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo, comune montano situato nel cuore delle Alpi Centrali in provincia di Brescia.

Il centro Universitario d’Eccellenza “UNIMONT” dell’Università degli Studi di Milano è un innovativo centro di formazione e di ricerca specializzato nello studio e nell’analisi delle complessità del territorio montano, che nasce da un lungo percorso frutto della collaborazione tra gli enti territoriali (Comune di Edolo, Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Provincia di Brescia, Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane e Comunità Montana di Valle Camonica) e l’Università degli Studi di Milano.