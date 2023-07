Migranti, commissario Valenti: “in arrivo nuovi centri come Lampedusa ma provvisori”

StrettoWeb

“Stiamo lavorando a nuove aree esclusivamente temporanee e appositamente dedicate in Sicilia e Calabria per poter sopportare il significativo aumento del carico di arrivi con la creazione o l’implementazione di ‘punti di crisi’, ovvero aree di primissima accoglienza, come abbiamo fatto a Lampedusa“. Così il commissario all’emergenza migranti, Valerio Valenti, in merito all’aumento dei numeri degli sbarchi sulle coste italiane negli ultimi giorni.