MessinaServizi colpita da un incendio: chiusa per ripristino l’isola ecologica di Pistunina | INFO

StrettoWeb

La società Messinaservizi Bene Comune, nell’attesa che venga ripristinata l’isola ecologica di Pistunina, attualmente chiusa perché di recente danneggiata da un incendio, per venire incontro alle esigenze dei cittadini ha deciso di attivare ogni sabato dalle 7 alle 11.30 in diverse piazze dei villaggi della zona Sud della città degli scarrabili dove i cittadini potranno conferire suppellettili, ingombranti, Rae. Per tutte le altre tipologie di rifiuti, tra i quali abiti usati, toner stampanti o farmaci usati, restano attive tutte le ulteriori isole ecologiche della città, mentre per i rifiuti quali sfalci di verde e potature i cittadini potranno recarsi presso la sede della Msbc sita al villaggio Unrra presso ex Decon.

Per la prima settimana il servizio sarà attivo in piazzetta nei pressi asilo comunale nel villaggio Cep ed nella piazza del villaggio di Fondo Fucile. Ricordiamo che tale servizio è attivo esclusivamente per le utenze domestiche e non per quelle commerciali, dunque qualsiasi mezzo che farà riferimento ad aziende o utenze commerciali verrà segnalato alla polizia municipale per i provvedimenti del caso. Ogni settimana verranno comunicate le piazze dove sarà possibile usufruire di questo servizio con gli scarrabili.