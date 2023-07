Messina,“GenProcure”: oggi il primo incontro

StrettoWeb

Nell’ambito del programma europeo URBACT IV, si è tenuto oggi in modalità telematica il primo incontro tra il Comune di Messina e gli altri partner aderenti al network GenProcure ammesso a finanziamento con l’omonimo progetto “GenProcure”. L’appuntamento, alla presenza dell’assessore Liana Cannata, cui hanno preso parte i rappresentanti del Servizio comunale politiche europee è stata occasione per fare conoscenza tra i partner e per pianificare le attività future e le azioni da intraprendere.

Il progetto, della durata di 30 mesi, vedrà il Comune capofila Vila Nova de Famalicão (Portogallo) nella qualità di coordinatore delle attività unitamente al LEAD Expert e l’inglese Matthew Baqueriza Jackson. Al progetto hanno aderito le città di Zagabria (Croazia), Koszalia (Polonia), Ibrany (Ungheria), Alcoy (Spagna), Umea (Svezia), l’Autorità per lo sviluppo ed i progetti internazionali del Cantone di Zenica-Doboi (Bosnia Erzegovina) e l’Associazione per lo Sviluppo della Contea di Satu Mare (Romania). L’importo complessivo del progetto è pari a 847.160,00 euro, mentre la quota a beneficio del Comune di Messina è di 76mila euro.

“GenProcure” prevede, attraverso un percorso di scambio di buone prassi ed un ampio coinvolgimento degli attori locali nei territori dei partner aderenti, una diretta partecipazione delle istituzioni pubbliche locali ad attuare, in via integrale, politiche di inclusione e di lotta alla discriminazione di genere più in particolare dell’attuazione del cosiddetto GRPP ovvero il gender responsive public procurement per garantire la parità di genere negli appalti. Il GRPP è una prassi ormai utilizzata dalle amministrazioni pubbliche per confrontare le offerte negli appalti, soprattutto nell’ambito delle disposizioni relative al PNRR.