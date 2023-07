Messina,”ExpOliveri 2023″: la più grande Fiera Campionaria in Sicilia è giunta alla 18ª edizione

StrettoWeb

“ExpOliveri 2023” con lo slogan “Pensati in Fiera”, manifestazione unica con una spiccata identità da 18 Edizioni (con quest’anno), porterà un’aria di risorgimento per l’intero mese di agosto e per il territorio turistico della magnifica località balneare che è già invasa da viaggiatori e rifugge una resa tra disastri incendiari e avversità climatiche con torride temperature.

L’area interessata sarà sempre il Campo Sportivo del centro abitato, dove oltre 120 titolari di impresa si collocano ogni anno dal 1° al 31 agosto per poter fare conoscere i propri prodotti tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 1:00. Operativa e ricca anche l’Area Food & Beverage. Nei periodi in cui una comunità potrebbe andare in sofferenza, si scoprono la forza e la capacità di reagire, specialmente quando i motivi del disagio sono stati scatenati da fattori imprevedibili, naturali ed umani. Se è vero che lo spettacolo deve proseguire pensando anche al supporto di chi lavora e si impegna nel settore fieristico, l’evento “ExpOliveri 2023” è caratterizzato da una sua unicità in Sicilia, con cui ha ottenuto un riconoscimento autorevole della Regione Siciliana – il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive e deve anche per questo percorrere la sua strada di programmazione.

La rassegna si incarna come un momento di incontro per fare confluire e stringere le tradizioni, le culture, l’artigianato locale e le passioni del tempo libero in un’atmosfera di festa e di unione. A mantenere salda questa mission è l’organizzazione di “Eurofiere Srl” con il gruppo di Giusy D’Amico che tende ad elogiare e canalizzare l’internazionalità dell’evento, ricordando che le crisi climatiche hanno messo a dura prova l’aspetto tecnico – organizzativo. Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco del Comune di Oliveri Francesco Iarrera, con in particolare il suo assessore al Turismo Rosa Alessandro.

Per l’inaugurazione del 1° agosto alle ore 20, oltre alle autorità del comprensorio, è previsto l’arrivo dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica Andrea Messina. Il Primo Cittadino è intervenuto avvisando: “La parte drammatica è stata spenta e contrastata, come ‘l’incendio. Ci sono momenti e momenti. Siamo stati segnati da questa pagina per certi versi spiazzante ma abbiamo tutte le ragioni e la volontà per cambiare pagina affinché altre aziende possano esprimere le loro potenzialità di marketing e talento nella propria arte, con ispirazione proveniente da tanti Paesi”. Parliamo di varie branche dell’attività imprenditoriale: dall’artigianato tessile, di oreficeria e di oggettistica alla produzione agroalimentare siciliana.

“Non ci vogliamo fermare mai – tuona il Sindaco -, pur consapevoli che questa dinamica d’emergenza ha seriamente fatto patire persone ed imprenditori che non abbandoneremo mai chiedendo sostegni opportuni e, allo stesso tempo, incoraggiandoli a non arrendersi e non abbassare la guardia”.

“ExpOliveri 2023” è un luogo dove il visitatore può non solo toccare con mano l’arte di ogni tipologia ma può anche mescolarsi con il mondo degli artigiani delle aziende siciliane, del sapere e dell’arte nostrana ed etnica. Questi requisiti fanno materializzare una fiera diversa da tutte le altre perché questa rappresenta il perfetto binomio di passato con il suo folclore ed innovazione con la sua dote di trasformarsi, utilizzando il giusto atteggiamento per adeguarsi ai tempi. “ExpOliveri 2023” si conferma tra le più massicce e rilevanti vetrine regionali della genialità delle imprese. La presenza di oltre un centinaio di stand movimenta un indotto favorevole per tutta l’economia siciliana.

L’obiettivo che “ExpOliveri” si prefigge di realizzare per il 2023 è la promozione del sistema agroalimentare e del sistema turistico e artigianale della Regione Siciliana con specifica attenzione all’ecosostenibilità. Tanto riguardo e sensibilità verso questa

tematica, spingendo le aziende ad un metodo produttivo a basso impatto ambientale con una certa cautela verso il Pianeta. A questo proposito, “Eurofiere Srl” ha siglato un accordo con il partner “Tusibio” che adotta un “eco – friendly packaging” ovvero un

“confezionamento ecosostenibile” che è “il nostro impegno per il futuro”.

A partecipare saranno Gruppi di Cooperazione del settore della produzione dell’Agroalimentare che esporranno le loro creazioni facendole degustare e sfruttando appositi media ed esperti per connettere l’utenza in maniera emozionale ed autentica.

Presenti anche attività artigianali molto importanti per il territorio come quello delle costruzioni nautiche.