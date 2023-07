MessinaCon è alla sesta edizione, lo start dal 21 agosto

StrettoWeb

MessinaCon è stato un festival dedicato agli appassionati di fumetto, gadgets, animazione e videogames di ultima generazione. Il target a cui si rivolge la manifestazione è quindi di ampio raggio, raggiungendo tutte le fasce di età con particolare attenzione per i giovani e i giovanissimi. Tra gli ospiti illustri David Lloyd (ideatore di V for Vendetta) e Barbascura X.

All’interno della rassegna diverse saranno le attrazioni, gli eventi, gli appuntamenti incentivando lo spettatore a non accontentarsi di una sola giornata di visita, ma spronandolo a trattenersi in città per sfruttare interamente i giorni di svolgimento. Nell’edizione del 2019, prima della pandemia, la fiera ha raggiunto 5000 persone da tutta la provincia.

Quest’anno ci saranno numerosi novità, primo tra tutto l’area mostre che farà da apripista iniziando il 21 Agosto fino al 3 Settembre 2023 nel transatlantico del comune, grazie alla sinergia con il comune di Messina e l’assessorato alle politiche giovanili.

L’evento si svolgerà dal 2 al 3 Settembre in cui vi saranno: foyer con disegnatori, stand e giochi da tavolo e firma copie a cura della Fumetteria La Torre Nera di Messina. Nel teatro interno si svolgerà una gara cosplay (a cura del gruppo cosplay Semaluma). Nell’ anfiteatro esterno, vi sarà un’ area GDR (detta anche Gioco di Ruolo dal Vivo) con escape room, tiro con l’arco, e giochi per passare una splendida giornata.

Saranno inoltre presenti due big nazionali ma, per il momento, nessuno spoiler.