MessinaCon: sarà Giovanni Muciaccia il big di questa edizione

StrettoWeb

Giorno 2 Settembre lo storico conduttore di Art Attack salirà sul palco e guiderà il pubblico nella realizzazione di un piccolo lavoro manuale, poi incontrerà i suoi fan in area meet & greet per foto e firmacopie del suo libro “Attacchi d’arte contemporanea” in collaborazione con Fumetteria la Torre Nera.

L’esordio in televisione arriva alla fine del 1992 con Disney Club e nei due anni successivi ha condotto La Banda dello Zecchino. Ha partecipato con un suo cortometraggio dal titolo Sformat al terzo Sacher Festival di Nanni Moretti. Nel 1998-1999 diventa il presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, che acquisisce tanta notorietà da essere trasmesso anche su Rai 2.

Dopo il successo della trasmissione, per vari anni presenta nelle piazze italiane un laboratorio ispirato ad Art Attack, nel quale realizza alcune creazioni dal vivo e tutti i partecipanti le riproducono, come nel programma televisivo. Nell’edizione 1998-1999 ritorna anche al Disney Club presentando dei singolari servizi sugli animali, per scoprirne i segreti e le abitudini. Successivamente viene affiancato da Carolina Di Domenico, nelle quattro edizioni dal 1999 al 2002.

Nei primi anni duemila diventa oggetto delle imitazioni di Fiorello, nelle edizioni del programma di Rai 1 Stasera pago io del comico siciliano. Il 10 marzo 2006, insieme a Petra Loreggian, conduce il pre-show della Cerimonia di apertura dei IX Giochi paralimpici invernali di Torino di quell’anno. Dal 28 settembre 2007 è uno dei protagonisti maschili della quarta edizione di Ballando con le stelle, sempre su Rai 1. È doppiatore italiano di Cornelio Robinson nel film d’animazione fantascientifico del 2007 I Robinson – Una famiglia spaziale (viene inoltre menzionato in una scena dell’edizione italiana del film).

Nel 2010 conduce il programma Freestyle – Tutta un’altra stanza!, prodotto da Magnolia/De Agostini, per il canale DeA Kids 601 di Sky, un singolare format in cui vengono modificate le camerette dei ragazzi, ispirandosi alle loro passioni, ai loro sogni, alle loro aspirazioni. Dall’8 gennaio 2011 torna in onda con l’edizione italiana del programma Art Attack. Le puntate vengono registrate a Buenos Aires anziché a Londra a differenza delle edizioni precedenti. Dal 30 marzo al 6 aprile 2014 partecipa insieme a Lorella Cuccarini, Marco Columbro, Nek, alla crociera solidale di Trenta ore per la vita.

Dal 3 aprile 2015 è a capo di un singolare gruppo di costruttori/inventori: gli X Makers (Massimo Temporelli, Giulia Palaferri, Francesco Marchioro e I-Cub), in onda su DeA Kids. Nel programma vengono ideati e realizzati dei nuovi prototipi tecnologici grazie all’uso di stampanti 3D, frese, laser cutter e schede Arduino. Per la prima volta si parla di alfabetizzazione tecnologica per ragazzi nel primo format televisivo mondiale sulla digital fabrication. Fra l’altro è produttore e distributore in Italia e nel mondo del “Line Splitter”, un dispositivo da lui stesso ideato e utilizzato nella pratica del kitesurf.

Nel 2017 viene reclutato da Sky per la promozione del film Raffaello Sanzio il Principe delle Arti in 3D, attraverso una mini serie a puntate per il web in cui incontra e intervista filosofi, critici, professori di storia dell’arte, sulle tracce del grande artista. Dal 20 agosto dello stesso anno affianca Osvaldo Bevilacqua in Sereno variabile estate sempre su Rai 2 e dal 9 settembre diventa il conduttore di Sereno variabile invernale.

L’11 settembre 2018 lascia la conduzione di Sereno variabile per iniziare una nuova avventura nel mondo della divulgazione con 5 cose da sapere in onda dal martedì al venerdì sempre sulla stessa rete alle 7.00 del mattino e nel 2020 conduce La porta segreta.

A giugno dello stesso anno va in onda Non è mai troppo tardi… Fatto?!, un nuovo programma di alfabetizzazione digitale per Rai Due e per RaiPlay.

Nel 2021 ha scritto Attacchi d’arte contemporanea – Per comprendere l’arte e stimolare la creatività, edito da Rizzoli, con l’intento di divulgare la conoscenza dell’arte contemporanea al grande pubblico. Il libro è concepito su due livelli narrativi: il primo, dedicato ai neofiti, ha l’intento di trasmettere la grammatica di base per la comprensione delle opere d’arte moderna e contemporanea. Il secondo, dedicato agli esperti, offre nuove e inedite letture di alcune opere dei più grandi artisti del ‘900. Inoltre all’interno della pubblicazione si trovano diversi lavori riproducibili e tantissimi spunti creativi.

Da gennaio 2023 entra nel cast di Avanti un altro! su Canale 5.