Messina, “XIPHIAS. Historica caccia la pescespada”: i provvedimenti viabili per domani

StrettoWeb

In occasione dell’evento “XIPHIAS. Historica caccia la pescespada” che si terrà domani, sabato 29 nella laguna Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 16.30 alle 21, saranno vietati la sosta e il transito veicolare in via Lago Grande, nel tratto compreso tra le vie Consolare Pompea e Elettra Pollastrini.

Per ottimizzare la fruizione della manifestazione, si consiglia ai partecipanti provenienti da sud, di lasciare l’auto nel parcheggio Annunziata e utilizzare il servizio shuttle di ATM che garantisce corse ogni 15 minuti; mentre per coloro che giungono dalla zona nord è disponibile il parcheggio di Torri Morandi servito sempre da bus navetta e shuttle.