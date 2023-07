Messina, Villa Dante: lunedì l’inaugurazione degli impianti sportivi

StrettoWeb

Lunedì 24, a Villa Dante, si terrà l’inaugurazione degli impianti sportivi con l’apertura alla fruizione della cittadinanza di tre campi da tennis, uno da padel e il campo da calcio a 5, che vanno ad aggiungersi all’Area polifunzionale e a quella Fitness. Il grande parco urbano, gestito dall’Azienda Speciale Messina Social City, grazie agli interventi di riqualificazione avviati nei mesi scorsi dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile e seguiti dall’assessore al ramo Francesco Caminiti, hanno riguardato lavori di miglioramento dell’area a verde della Città, al fine di renderla sempre più un luogo di socializzazione e di incontro tra giovani e famiglie.

L’appuntamento inaugurale si terrà a partire dalle ore 15.30 e prevede in apertura lo svolgimento di minitornei tra i ragazzi dei Centri Socio-Educativi. A conclusione delle attività sportive seguirà, alla presenza del sindaco Basile, un momento dedicato alle premiazioni dei ragazzi, cui parteciperà la presidente della MSC Valeria Asquini e il pallanuotista messinese Massimo Giacoppo, medaglia d’oro alle Olimpiadi col Settebello. Infine alle 19.30, gli Assessori comunali e i rappresentanti delle Società partecipate saranno parte attiva nell’utilizzo dei nuovi impianti al fine di promuoverne la fruizione da parte della comunità.

La Messina Social City riconosce la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l’integrazione sociale. Per il primo mese di apertura, gli impianti sportivi potranno essere utilizzati gratuitamente utilizzando il sistema di prenotazione online messo a disposizione dall’Azienda MSC. Il regolamento, gli orari e le tariffe saranno resi noti in occasione dell’inaugurazione.