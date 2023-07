Messina: via libera al bonus sociale idrico 2021-2022

StrettoWeb

Il Comune di Messina e AMAM SpA rendono noto che l’ARERA, l’Autorità che regola la gestione del servizio idrico integrato (SII), ha esitato positivamente le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali, funzionali all’erogazione del bonus sociale idrico ai clienti domestici.

L’approvazione di ARERA è stata inviata all’AMAM, oggi lunedì 31 luglio 2023, pertanto l’Azienda comunica che il bonus sociale idrico sarà erogato agli aventi diritto dalla prossima fatturazione utile. Nel documento l’Autorità ha dato infatti il via libera per procedere ad avviare flussi informativi tra il SII e la società AMAM, previsti dalla deliberazione del 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com, necessari per il riconoscimento agli aventi diritto del bonus sociale idrico di competenza per le annualità 2021 e 2022, secondo le modalità previste dall’Autority del settore.