Messina, tennis cittadino in lutto per la scomparsa di Roberto Branca

La triste notizia della scomparsa di Roberto Branca è stata diffusa attraverso i canali social del Circoletto dei Laghi, al quale Roberto ha dedicato numerosi anni insieme ai suoi fratelli Maurizio e Fabio. Grazie al loro impegno, il Circoletto dei Laghi è diventato un autentico punto di riferimento nel panorama del tennis messinese, andando oltre il semplice contesto sportivo e trasformandosi in una vera e propria famiglia e una seconda casa per tutti coloro che ne facevano parte. Roberto ricopriva anche il ruolo di delegato provinciale di Messina per la Federazione Italiana Tennis e Padel.

Roberto Branca è scomparso a 59 anni, dopo una coraggiosa lotta contro una brutta malattia.

I funerali si terranno domani, lunedì 17 luglio, alle ore 16:30 presso la chiesa di Sperone.