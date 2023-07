Messina, al Teatro dei 3 Mestieri in scena “Zampalesta all’altro mondo”

StrettoWeb

Giovedì 20 Luglio ore 21:15 andrà in scena “Zampalesta all’altro mondo”, uno spettacolo per grandi e bambini scritto, diretto e interpretato da Angelo Gallo.

In un piccolo paese della Calabria, il cane lupo Zampalesta viene condannato a morte per aver commesso presunti crimini a danno della comunità e per vilipendio alle regole di sua maestà il re. Lo scopo delle azioni di Zampalesta è invece quello di difendere la povera gente dalle prepotenze e dai continui soprusi che il re costringe loro a sopportare. Quando ormai sembra giungere la fine per il coraggioso lupo, attraverso un viaggio mistico ricco di colpi di scena, Zampalesta si presenterà sia al cospetto del Creatore che del Maligno, e con il suo spirito indomabile non solo cambierà le sorti del mondo, ma ricevendo un dono l’immortalità ne diverrà il protettore.

Attraverso la metafora in cui i burattini sono i messaggeri, lo spettacolo indaga la natura umana e i relativi concetti di bene e male materializzandosi nelle battute di contadini, vecchie massaie e bambini ai quali il potere forte ruba anche le caramelle per poi trovare voce in un boia che è sconfitto dalla stessa morte di cui è rappresentante terreno. Nell’eterna lotta tra un Dio che distrattamente perso tra le sue invenzioni cerca il modo per ridare speranza al mondo e un dispettoso Diavolo venditore di falsità, l’umanità si manifesta attraverso un pupo che crede nella libertà e nella giustizia.

A partire dalle ore 20.00 è possibile visitare la mostra di Federica Silvestro “Re-Note”.

Federica Silvestro, alias Marsili One, è un’artista messinese, classe ’87. Fin dalle scuole superiori si è immersa nello studio dell’arte in tutte le sue declinazioni. Dapprima conseguendo il diploma in Maestro d’Arte tra gli istituti statali di Messina e Cordenons (PN) e poi la laurea magistrale in Grafica Editoriale all’Accademia di Belle Arti di Catania; infine un master in Generalist 3D, presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze. L’amore per la manualità, la matita, la pittura, il design e ogni forma d’arte visiva ha permeato tutta la sua vita.

I suoi lavori, apprezzati nell’ambito artistico, editoriale e pubblicitario, l’hanno condotta a sperimentare continuamente forme espressive nuove e singolari. Lavora su commissione per eventi artistici e pubblicitari e per aziende private. E’ possibile visitare la mostra in occasione di tutti gli spettacoli di Fuori in Scena 2023.

A partire dalle ore 20:00 apericena su prenotazione e visione mostra, per info e prenotazione: 090.622505 – 349.8947473