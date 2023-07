Messina, Carbone sullo Stadio: “terminata la stagione dei concerti occorre intervenire immediatamente”

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” ha interrogato il Sindaco di Messina e l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro a rispondere, per iscritto e nei termini di legge, precisando e chiarendo la tipologia di interventi straordinari da eseguirsi a stretto giro sul manto erboso dello stadio “Franco Scoglio – San Filippo” al fine di evitare che, come avvenuto nella scorsa stagione, le condizioni del terreno di gioco appaiano totalmente incompatibili con quelle richieste per lo svolgimento di un campionato professionistico.

“Terminata la stagione dei concerti e dei grandi eventi allo Stadio San Filippo occorre intervenire immediatamente al fine di evitare che venga nuovamente lesa l’immagine della città di Messina come avvenuto lo scorso anno quando la società ‘ACR Messina’ è stata diffidata dalla Lega Pro ed ha rischiato lo svolgimento in campo neutro delle partite casalinghe” ha dichiarato il Consigliere Carbone.

“Bisognerà approfittare del fatto che proprio l’inizio del campionato dovrebbe essere previsto per la metà del mese di settembre per cui con degli interventi urgenti si potranno mitigare i disagi sportivi derivanti da questo intervento che è comunque fondamentale e non più procrastinabile” continua Dario Carbone.

“E’ per questa motivazione che ho deciso di richiedere come l’Amministrazione Comunale intenda affrontare tale questione che riguarda tutti i cittadini messinesi e non soltanto gli appassionati di sport” conclude il Consigliere Comunale di “Fratelli d’Italia”.