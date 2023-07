Messina, il sindaco richiede il patrocinio per il gruppo storico “Vara e Giganti”

StrettoWeb

Il sindaco di Messina Federico Basile, per il secondo anno consecutivo, ha richiesto al ministero della Cultura il patrocinio morale per la secolare processione della Vara e la passeggiata dei Giganti. A renderlo noto l’assessore alla Cultura Enzo Caruso che, insieme al collega di giunta Massimiliano Minutoli, ha avviato le procedure di allestimento delle due macchine festive e le interlocuzioni con il gruppo storico “Vara e Giganti”.

In occasione del 15 agosto le Poste Italiane emetteranno un annullo speciale e verrà prodotta, in collaborazione con il Circolo Filatelico Peloritano e MSC Crociere, una cartolina speciale che assocerà la Vara alla nave World Europa di MSC che, per la particolare ricorrenza, prolungherà la sosta in porto.