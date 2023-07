Messina, siglato l’accordo tra la Uil e il Centro di Ricerca sui Bilanci Aziendali dell’Università

StrettoWeb

E’ stato siglato un significativo accordo di collaborazione tra la Uil Messina e il Centro di Ricerca sui Bilanci Aziendali dell’Università di Messina.

La partnership è finalizzata all’elaborazione e alla realizzazione di un progetto di ricerca denominato “Le dinamiche occupazionali e l’andamento del costo del lavoro nelle imprese della provincia di Messina”.

Oggetto dello studio – che avrà la durata di 12 mesi e che intende coinvolgere fattivamente (secondo la logica della c.d. terza missione delle Università) altri Enti ed Istituzioni disponibili ad incrociare dati ed esperienze – saranno in particolare il numero dei dipendenti per azienda, settore e realtà territoriale, il costo del lavoro medio e la sua incidenza sugli altri costi aziendali nonché la variazione percentuale e del numero assoluto di lavoratrici e lavoratori negli ultimi 10 anni per singola azienda, per settore di attività economica (classificazione ATECO 2007) e per territorio (i singoli comuni e l’intera provincia di Messina).

Gli esiti della ricerca potranno essere preziosi per una “lettura” statistica, ma soprattutto scientifica, dello stato reale dell’economia e dell’occupazione nella provincia di Messina e sui segnali di cambiamento, di crescita (o di declino) che si possono intravedere collegati alla dinamica delle performance delle imprese con le ricadute sul mondo del lavoro.

L’obiettivo è anche fare conoscere più da vicino agli studenti dei corsi di laurea in Economia la realtà imprenditoriale che impatta direttamente sulle lavoratrici e sui lavoratori della provincia di Messina e coinvolgerli nell’elaborazione dei dati secondo le nuove logiche della business analysis e dei big data.

I dettagli e le finalità dell’accordo sottoscritto saranno presentati in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 19 luglio alle ore 10.30 presso la sede provinciale della Uil, sita a Messina in Viale San Martino 146, alla quale parteciperanno il prof. Antonio Del Pozzo, direttore del Centro di Ricerca sui bilanci aziendali, e Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.