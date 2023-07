Messina, sabato l’inaugurazione delle ‘Panchine Europee’

StrettoWeb

L’appuntamento, alle ore 9.30 in Via Lucania, 12 (ingresso lato nord della Villa Dante) per pitturare le due panchine europee. Nel pomeriggio, dalle ore 17.30, avrò luogo l’evento di inaugurazione, con dedica delle panchine a David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo dal 2019 sino alla sua scomparsa, avvenuta nel gennaio 2022 e Antonio Megalizzi, giornalista e speaker radiofonico, ucciso nell’attentato di Strasburgo del 2018, dove si trovava per seguire una

sessione plenaria.

Si è scelto di pitturare le panchine europee in una villa comunale, quale Villa Dante, poiché luogo di condivisione, incontro, aggregazione sociale, scevro da distinzioni di sesso, età, religione, appartenenza culturale e politica. L’intento è quello di regalare alla città di Messina e alla sua comunità, non soltanto uno spazio che racchiuda il significato di “cittadinanza europea”, ma anche un momento di riflessione sull’Unione Europea e sui valori su cui essa si fonda, quali la

libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, lo stato di diritto, che sono il pilastro del vivere quotidiano e della collettività.

Per questo motivo, dopo l’inaugurazione si aprirà un dibattito aperto a tutte e tutti. Interverranno, moderati da Emanuele Paleologo, Presidente dell’Ass. “Messina in Progresso”: Giuliana Villari, Segretaria dell’Ass. “Messina in Progresso”, Lina Panella, Professoressa di Diritto Internazionale presso l’Università di Messina, Michele Sabatino, Presidente del Movimento Federalista Europeo Sicilia, Arianna Vignetti, Ambasciatrice e volontaria

della “Fondazione Antonio Megalizzi”, e Loriana Maimone, Responsabile del Centro di Documentazione Europea di Messina.

Il dibattito sarà aperto a tutte e tutti. L’iniziativa portata avanti dall’Associazione “Messina in progresso” aderisce al progetto lanciato

nell’estate 2021 dal comitato “Panchine Europee in ogni città”, a seguito della vandalizzazione della panchina di Lecco con simboli nazi-fascisti. La realizzazione della Panchine europee a Messina è sostenuta dal patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, della Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, del Movimento Federalista Europeo e della Gioventù Federalista Europea, del Centro di Documentazione Europea di Messina e della

Fondazione Antonio Megalizzi.

