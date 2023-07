Messina: riqualificazione e rigenerazione aree cittadine

StrettoWeb

L’amministrazione comunale con l’obiettivo di riqualificare e rigenerare alcune zone della città ha condiviso un programma di interventi che Messinaservizi Bene Comune ha già avviato nei giorni scorsi in alcuni villaggi della zona nord per offrire alla cittadinanza e ai turisti presenti in Città una migliore fruizione dei villaggi marinari siti a nord e a sud della costa messinese e delle relative spiagge di pertinenza.

In particolare, i lavori hanno riguardato la piazza Ortoliuzzo dove sono state collocate delle palme; nella piazza di San Saba sono state invece eliminate alcune essenze ammalorate e sostituite con nuove piante; mentre a Rodia e Acqualadroni saranno allocati dei vasi di piante grasse sempre nelle piazzette punti di aggregazione dei due villaggi.

Nell’ambito del cronoprogramma di interventi saranno realizzati inoltre sedici ‘isolotti’ in varie zone delle spiagge dei litorali nord e sud attrezzati di nuove docce installate a cure della societa AMAM SpA, che vanno ad implementare il numero di quelle già posizionate l’estate scorsa; oltre all’abbellimento stagionale estivo degli spazi/isole con il posizionamento di palme, sterlizie auguste, piante robelline e anfore da parte di Messinaservizi.

In particolare le mini isole saranno allestite nei tratti più ampi degli arenili di S. Margherita, S. Saba, Rodia, Torre Faro, Pace, Acqualadroni e Sant’Agata, al fine di evitare che le stesse occupino tratti di spiaggia più ristretti che ridurrebbero ai bagnanti la fruizione delle spiagge, e nel contempo arredare e riqualificare le spiagge libere con spazi dedicati al benessere personale e alla bellezza nelle varie forme del territorio.