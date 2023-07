Messina, RDS Summer Festival: stasera il gran finale

StrettoWeb

Torre Faro in festa da ieri: la prima serata del festival ha offerto momenti indimenticabili, cui hanno preso parte le esibizioni di Aka 7even, Astol, Baby K e Effetto Domino.

La serata, animata dai dj targati RDS, è stata resa ancora più speciale dai conduttori più amati di tutta l’emittente radiofonica, che hanno guidato il pubblico in questa straordinaria avventura musicale: Sergio Friscia, Rossella Brescia e Baz di Tutti Pazzi per RDS che divertito il pubblico attraverso il loro carisma e il loro talento.



Altro giro, altra corsa. La serata di oggi vedrà le performance di Cioffi, Federico Baroni, Niveo e l’atteso Tommaso Paradiso: per quest’ultimo, infatti, la città è in fremito.

Tanto l’entusiasmo da parte del pubblico presente, che ha riempito i social di stories, foto e video, dimostrando che è questa “la messina che piace”. Il palco adesso è giunto ai preparativi per questa seconda e ultima tappa dell’evento: lo start sempre per le ore 21:15 e, per chi non fosse riuscito a prenotarsi, è possibile seguire la diretta dell’evento su “Rds Social Tv” al canale 625 del digitale terrestre.