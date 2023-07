Messina, pubblicato il format del Bando Democrazia Partecipata 2023

StrettoWeb

Pubblicato sul sito istituzionale il format della “Democrazia Partecipata Anno 2023” finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Pertanto, si invitano i cittadini residenti nel Comune di Messina, le Associazioni, le Ditte, gli Enti pubblici e privati ed in generale gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale, ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo delle somme, entro il 30 settembre 2023, potranno esprimere una sola preferenza indicando l’area tematica, la località, la strada e l’azione che si intende realizzare.

Le aree tematiche sono cinque e riguardano:

1) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative; 2) Sviluppo Economico e Turismo; 3) Attività Culturali, Sportive e Ricreative; 4) Ambiente e Territorio; 5) Aree Verdi.

La votazione delle proposte indicate nel Documento della partecipazione può avvenire attraverso il format on-line sul sito istituzionale o attraverso l’app Municipium Maggioli con accesso tracciabile da SPID e/o CIE, oppure tramite election day il 13 luglio a palazzo Zanca, e nelle sedi delle sei Municipalità nelle date stabilite dagli stessi Consigli circoscrizionali, e sempre entro il 30 settembre 2023.

Sono esclusi a partecipare al format Bando Democrazia Partecipata 2023, quanti ricoprano incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi Ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana oltre che dello Stato e degli altri Enti Locali; incarichi in Consiglio di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica; incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, comitati, associazioni di categoria, Associazioni no profit presenti nel territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici; ed infine i dipendenti del Comune.