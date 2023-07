Messina: i provvedimenti viabili adottati a Torre Faro

StrettoWeb

In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 327 dello scorso 30 giugno avente per oggetto l’integrazione ai provvedimenti viabili adottati a Torre Faro per il periodo 16 giugno – 17 settembre 2023, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto provvedimenti. Nello specifico l’ordinanza n. 858 di martedì 4 luglio prevede la realizzazione, lungo il lato destro nel senso di marcia del tratto della via Palazzo, di lunghezza pari a 200 metri dall’intersezione con via Circuito, della segnaletica stradale orizzontale di colore azzurro di dimensioni pari a 5 metri di lunghezza e 2 metri di profondità e la collocazione del segnale verticale di sosta a pagamento nella fascia oraria 08.00-24.00 di tutti i giorni con le seguenti tariffe:

– tariffa oraria: 1,00 €

– tariffa mattina/pomeriggio (dalle 8 alle 16): 3,00 € – tariffa pomeriggio/sera (dalle 16 alle 24): 3,00 € – tariffa giornaliera (dalle 8 alle 24): 5,00 €

– la rimozione e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale in contrasto con il presente provvedimento.