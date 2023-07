Messina: prosegue l’allestimento della nuova area dedicata all’accoglienza dei turisti

StrettoWeb

Il sindaco di Messina Federico Basile, accompagnato dall’assessore al Turismo e al Brand Messina Enzo Caruso, ha issato oggi nell’area di accoglienza di Largo Minutoli alcune delle bandiere appartenenti agli Stati di provenienza dei maggiori afflussi di turisti che sbarcano in città.

“Con questo nuovo step – ha dichiarato il sindaco Basile – prosegue l’allestimento della nuova area attrezzata di Largo Minutoli, dedicata all’accoglienza dei turistila, per rendere sempre più gradevole la loro permanenza in città, ricevendo le prime informazioni utili per visitarla, i servizi disponibili, i percorsi pedonali e le escursioni. Quello di oggi può sembrare un piccolo passaggio ed in effetti lo è all’interno, però, di un progetto più ampio finalizzato alla crescita del nostro territorio e delle sue peculiarità”.

Nell’area attrezzata, infatti, ha specificato l’assessore Caruso sorgeranno a breve “anche gazebo delle aziende e delle associazioni promotrici di gite ed escursioni con trenini, biciclette e altre forme di mobilità”. L’iniziativa di oggi, su suggerimento dell’Autorità portuale, potrà variare nel tempo con la sostituzione e l’alternanza delle bandiere, a seconda dei flussi di provenienza dei turisti.