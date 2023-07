Messina: presentato il progetto di ricerca della collaborazione tra la UIL e l’Università

StrettoWeb

E’ stato presentato in conferenza stampa il progetto di ricerca affidato dalla Uil Messina, guidata dal segretario generale Ivan Tripodi, al Centro di Ricerca sui Bilanci Aziendali dell’Università di Messina, diretto dal prof. Antonio Del Pozzo, su: “Le dinamiche occupazionali e l’andamento del costo del lavoro nelle imprese della provincia di Messina”.

Oggetto dello studio – che avrà la durata di 12 mesi e che intende coinvolgere fattivamente (secondo la logica della c.d. terza missione delle Università) altri Enti ed Istituzioni disponibili ad incrociare dati ed esperienze – saranno in particolare il numero dei dipendenti per azienda, settore e realtà territoriale, il costo del lavoro medio e la sua incidenza sugli altri costi aziendali nonché la variazione percentuale e del numero assoluto di lavoratrici e lavoratori negli ultimi 10 anni per singola azienda, per settore di attività economica (classificazione ATECO 2007) e per territorio (i singoli comuni e l’intera provincia di Messina).

Il Centro di Ricerca sui Bilanci Aziendali dell’Università di Messina, recentemente costituito, fa parte di una rete di osservatori nazionali cui partecipano le Università della Campania Vanvitelli, Genova, Brescia, Firenze, Parma e ‘Ca Foscari di Venezia, oltre che il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. È formato da docenti con differenti esperienze scientifiche (economia aziendale, ragioneria, statistica, finanza aziendale) e provenienti da differenti Atenei italiani (Bocconi, Bologna, Cosenza, Reggio Calabria). Gli esiti della ricerca potranno essere preziosi per una “lettura” statistica, ma soprattutto scientifica, dello stato reale dell’economia e dell’occupazione nella provincia di Messina e sui segnali di cambiamento, di crescita (o di declino) che si possono intravedere collegati alla dinamica delle performance delle imprese con le ricadute sul mondo del lavoro.

L’obiettivo è anche fare conoscere più da vicino agli studenti dei corsi di laurea in Economia la realtà imprenditoriale che impatta direttamente sulle lavoratrici e sui lavoratori della provincia di

Messina e coinvolgerli nell’elaborazione dei dati secondo le nuove logiche della business analysis e dei big data.

“Sarà interessante conoscere più a fondo le dinamiche occupazionali – ha così affermato il prof. Antonio Del Pozzo – collegandole alle performance delle imprese che si trovano in situazioni ottimali e/o in crisi e anche osservare se prende corpo l’occupazione nelle imprese in fase di startup e innovative”. Per il segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi “è’ motivo di grande orgoglio la collaborazione della Uil Messina con il Centro di Ricerca sui bilanci aziendali dell’Università di Messina diretto dal prof. Antonio Del Pozzo poiché, accanto al quotidiano impegno sindacale finalizzato alla difesa e salvaguardia dei diritti dei lavoratori, è utile avere strumenti scientifici e supporti statistici che descrivano dettagliatamente la condizione dell’economia e dell’occupazione nella provincia di Messina”.