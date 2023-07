Messina, preoccupazioni economiche: rincaro prezzi anche su sdraio e ombrelloni

StrettoWeb

Neanche le strutture balneari si sono private del rincaro prezzi: per questa stagione estiva la città di Messina ha registrato un rincaro prezzi – non indifferente – per sdraio e ombrelloni lasciando le persone, sempre più afflitte dinanzi l’aumento del caro vita. A seguito di numerose segnalazioni dai residenti di Messina in cui i prezzi delle strutture balneari siano da definire un “furto”, è ormai chiaro che anche il relax mare è divenuto un lusso che, oggigiorno, molti non possono più permettersi.

E’ bene chiarire che, dopo una settimana di lavoro, sia – quantomeno – concesso di poter andare al mare senza doversi “caricare” il peso di potarsi una sdraio da casa.

Molte persone si trovano ad affrontare una situazione al limite della decenza in cui sia i beni di prima necessità, quali cibo e affitto, sia le relative spese correlate (luce, gas, acqua) creando sempre più disparità economica, privando loro soddisfare, a malapena, le esigenze quotidiane. Questo va addirittura oltre il limite dell’accesso alle strutture balneari; i cittadini vivono con l’ansia di non poter nemmeno arrivare a fine mese. Questo ha, sicuramente, un impatto non indifferente sulla salute mentale e sul benessere generale di ogni individuo.

Ma, nonostante il caro prezzi di qualunque cosa ormai, non si parla neanche lontanamente di un aumento di stipendi. Dove vogliamo arrivare?