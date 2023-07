Messina, i Pinguini Tattici Nucleari infiammano lo Stadio Franco Scoglio: le FOTO del concerto

StrettoWeb

La grande estate messinese continua ad infiammare lo Stretto. E mentre sull’altra sponda, nel pomeriggio, le Frecce Tricolore incantavano migliaia e migliaia di presenti, in Sicilia ci hanno pensato i Pinguini Tattici Nucleari a far saltare e cantare un intero stadio, il Franco Scoglio.

Oltre due ore di concerto super, con tutti i grandi singoli di un repertorio recente ma già vastissimo: Ricordi, Coca Zero, Giovani Wannabe, La Storia Infinita, Bergamo, Hold On e non solo. A corredo dell’articolo alcune immagini.