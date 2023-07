Messina e Palermo continuano a bruciare, in azione canadair

StrettoWeb

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia dove per giorni i Vigili del Fuoco sono stati impegnati e lo sono anche ora, a spegnere roghi. In azione da questa mattina canadair ed elicotteri nel bosco a ridosso di Altofonte, in provincia di Palermo. La zona di valle Fico brucia da due giorni. Domati gli incendi a Borgetto, a monte Gradara. Mentre in provincia di Messina, nei comuni di Santa Teresa, Letojanni e Savoca, dove persistono focolai, i vigili del fuoco mantengono grande attenzione. Anche a Mandanici, interessata da vasti incendi, la situazione è sotto controllo. La viabilità ferroviaria, stradale e autostradale non registra criticità, salvo il tratto della statale 113 ancora interdetto tra il bivio di Oliveri e il bivio di Tindari.