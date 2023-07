Messina, ordinanza anti-movida, non c’è un accordo. Disagi per i gestori dei locali | INTERVISTE

StrettoWeb

L’amministrazione comunale messinese si è trovata nuovamente di fronte a una situazione di stallo riguardo alla “modifica ordinanza anti-movida“. Nonostante l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno, nessuna novità è emersa e i pareri sul tema rimangono discordanti.

Ciò che appare strano è il fatto che nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale nel promuovere eventi cittadini, come il Tezenis Summer Festival, che mirano a mettere Messina in primo piano e paragonarla a città come Milano o Roma, non si riesca a trovare un punto di incontro riguardo alla movida e al divertimento dei cittadini stessi.

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, ha spiegato che “l’amministrazione ha chiarito verbalmente la sua intenzione di non fare passi indietro, ma è richiesto che ciò venga formalizzato per iscritto. Gli orari imposti sono gravemente lesivi non solo per i gestori dei locali, ma anche per i semplici fruitori dei servizi delle attività stagionali. L’obiettivo è che Messina si uniformi alle altre zone d’Italia e della Sicilia in termini di orari di chiusura dei locali. In risposta a questa situazione, si organizzerà una raccolta firme per far capire che i cittadini messinesi desiderano risposte concrete”.

I gestori dei locali esprimono rabbia e sgomento di fronte a queste restrizioni. Andrea Patania, uno di loro, sottolinea che “ci sono molte norme da rispettare e poco spazio per lavorare. Seriamente è necessario richiedere un permesso per lavorare, considerando che già sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie? La chiusura dei locali alle 2:30, dopo aver aperto alle 1, crea disagi sia per i gestori che per i clienti.”

Di recente, l’ATM ha potenziato i bus Shuttle notturni fino alle 5 del mattino, principalmente rivolto ai giovani. Tuttavia, ciò solleva la domanda su come sfruttare appieno questo servizio. Fabio Lombardo, altro gestore di un noto locale, afferma che “alle 2:30 devo letteralmente mandare via le persone”.

La modifica all’ordinanza messinese resta in bilico.

Ordinanza anti-movida, nessuna novità. Il consigliere comunale Dario Carbone

Nessuna modifica all’ordinanza anti movida i gestori dei locali